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Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi

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Tunceli-Erzincan karayolunun 64. kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor ve ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Tunceli- Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Tunceli-Erzincan karayolunun 64. kilometresine sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ekibi sevk edildi. Bölgede çalışmalar sürerken ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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