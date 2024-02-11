Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi
Tunceli-Erzincan karayolunun 64. kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor ve ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
Tunceli- Erzincan karayolunda heyelan meydana geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
Tunceli-Erzincan karayolunun 64. kilometresine sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ekibi sevk edildi. Bölgede çalışmalar sürerken ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. - TUNCELİ