Üye Girişi
Haberler

Trakya Bölgesinin Nüfusu 1 Milyon 964 Bin 128 Kişi Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Son yıllarda yoğun göç alan Trakya Bölgesindeki toplam nüfus oranı 1 milyon 964 bin 128 kişi oldu.

Son yıllarda yoğun göç alan Trakya Bölgesinin nüfusu 1 milyon 964 bin 128 kişi oldu.

TÜİK Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin nüfus kayıt sistemine dayalı son oranları yayımlandı. Bu verilere göre, Edirne'nin nüfusu 419 bin 913, Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 167 bin 059, Kırklareli'nin nüfusu ise 377 bin 156 kişi oldu. Son yıllarda yoğun göç alan Trakya Bölgesindeki toplam nüfus oranı 1 milyon 964 bin 128 kişi oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trakya Bölgesi Kırklareli Tekirdağ Edirne Göçmenler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title