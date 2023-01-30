Trafiği aldırış etmeden yolun ortasından yürüdüler

BURSA - Bursa'da alkolün etkisiyle yol ortasından yürüyen 2 kişiyi kimliği belirsiz kişiler darp etti. O anlar trafikteki vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında alkol alan 2 kafadar, alkolün etkisiyle Atatürk Caddesi üzerinde yürümeye başladı. Yoldan geçen araçların kornalarına ve sürücülerinin uyarılarına rağmen yolda yürümeye devam eden iki kafadarı, kimliği belirsiz kişiler darp etti. Alkolünde etkisiyle birlikte yerde yatan 2 kişiyi gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan iki kişiye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Alkollü kişilerin yolda yürümeleri ve bir süre sonra darp edildikten sonraki anlar cep telefon kamerasına yansıdı.