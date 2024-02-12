Trabzonlu ve Rizeli avcılar birlikte domuz avına çıktı

Trabzonlu ve Rizeli avcılar, Trabzon'un Araklı ilçesinde birlikte domuz avına çıktılar.

Rize'nin Kalkandere ilçesi ile Trabzon'un Of ve Araklı ilçesindeki avcı dernekleri hafta sonu Araklı ilçesi Pervane mahallesinde buluştu. Domuzların yüksek kesimlerde yaşanan kar yağışı sonrasında mahalleye inmesi ve ekili alanlara zarar vermesi nedeniyle 15 köpek ve 30 avcı sürek avına çıkarken, avda 25 domuz öldürüldü. Avcılar av sonrası hep birlikte mangal ziyafeti düzenlediler. - TRABZON