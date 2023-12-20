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Trabzon'da Yaya Geçidinde Korkunç Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, tünel üzerindeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yola düştü. Ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi Ganita mevkiinde tünel üzerindeki yaya yolundan karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek yola düştü. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çömlekçi Tüneli üzerinden Kalepark tarafına geçmek isteyen Burak Özbek (28) dengesini kaybederek korkulukların üzerinden tünel girişine düştü. Özbek, olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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