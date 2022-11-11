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Tonga'da 7.3 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Tonga'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Tonga açıklarında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Tonga açıklarında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga'nın Neiafu kenti açıklarında, 24.8 kilometre derinlikte 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tonga Meteoroloji Servisi, yaklaşık 169 adadan oluşan ülkenin tamamı için tsunami uyarısı yayınladı. Halkın kıyı bölgelerinden ayrılması istendi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) de depremin ardından ada ülkesi Amerikan Samoası için tsunami uyarısı verdi. - NUKU’ALOFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri Büyük Okyanus Tonga 3. Sayfa Haberler

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