Üye Girişi
Haberler

Tokat'tan Gelen Hırsız, Lokantadan Çaldığı Para ile İçki İçip Otel Borcunu Ödedi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gece bir lokantanın camını kırarak içeri giren T.Ö., çaldığı 2 bin TL'nin yarısıyla içki içip, diğer yarısıyla otel borcunu ödedi. Olay sonrası polis, hırsızı yakalayarak adalete teslim etti.

Gece lokantaya girip çaldığı parayla içki içti, otel borcunu ödedi

SAMSUN - Tokat'tan geldiği Samsun'da geceleyin lokantaya giren şahıs çaldığı parayla içki içti, kaldığı otelin borcunu ödedi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda 20 Kasım gece 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz hırsız lokantanın camını aralayarak içeri girdi ve kasada bulunan 2 bin TL parayı çaldı. Olay fark edilince polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını Tokat'tan Samsun'a gelip bir otelde kalan T.Ö.'nün gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından otelde yakalanan T.Ö. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

T.Ö.'nün çaldığı paranın yarısı ile içki içtiği, diğer yarısı ile de otel borcunu ödediği öğrenildi.

Tokat'tan Gelen Hırsız, Lokantadan Çaldığı Para ile İçki İçip Otel Borcunu Ödedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar

 MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? TCMB Kasım ayı faiz kararı açıklandı mı? 2024-BKUBTS sınav belgesi yayınlandı mı? BKUBTS sınavı ne zaman, giriş yerleri neresi? Meteoroloji'den lodos uyarısı! Lodos nerelerde görülür, ne zaman bitiyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.