Tokat'ta yol inşaatı sırasında kamyon devrildi
Tokat'ın Kemer Mahallesi'nde yol inşaatı sırasında hafriyat döken bir kamyon yan yattı. Kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Tokat'ın Kemer Mahallesi'nde yol inşaatı sırasında hafriyat döken bir kamyon yan yattı.
Kaza, Kemer Mahallesinde meydana geldi. Yolu sağlamlaştırmak için hafriyat dökmek isteyen 60 ABN 966 plakalı Mercedes marka kamyon sürücüsü Ragıp Coşar, arazinin engeli oluşu nedeniyle kamyonun dengesini sağlayamadı. Devrilen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yol kenarındaki dik yamacın yanında devrilen kamyon, bir süre sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. - TOKAT