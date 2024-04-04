Tokat'ta yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Tokat'ta emniyet ekiplerince Ramazan Bayramı öncesinde yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla 2 ve 3 Nisan tarihlerinde il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 100 gram metamfetamin, 110 adet ecstasy hap, 16.65 gram kubar esrar, 164 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ve C.G . adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam etmektedir" denildi. - TOKAT