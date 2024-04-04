Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta emniyet ekiplerince Ramazan Bayramı öncesinde yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla 2 ve 3 Nisan tarihlerinde il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 100 gram metamfetamin, 110 adet ecstasy hap, 16.65 gram kubar esrar, 164 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ve C.G . adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam etmektedir" denildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Bayramı Tokat Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir? Bayram namazı saat kaçta 2024? Şırnak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! 2024 Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Bayramda hava yağmurlu mu, güneşli mi? İğne orucu bozar mı diyanet? Diyanet'e göre iğne orucu bozuyor mu? NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Nisan ayı kira artışı ve kira zammı ne kadar olur? Akbank çöktü mü? 4 Nisan Perşembe Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? Akbank para gönderemiyorum? Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri! Green Card 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title