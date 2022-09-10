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Tokat 3. sayfa haberleri | Tokat'ta iki araç çarpıştı: 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tokat 3. sayfa haberleri | Tokat'ta iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Gelen Tokat haberlerine göre Toka'n Turhal ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Toka'n Turhal ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Turhal Zile kara yolu komando taburu yakınlarında meydana geldi. Bektaş E. idaresindeki 34 DEL 549 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile Oktay Y. idaresindeki 60 FD 244 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmasın etkisi ile Oktay Y. idaresindeki araç kaldırıma savrularak devrildi. Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. 7 yaralı ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Komando Zile 3. Sayfa Haberler

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