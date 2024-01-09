Tofaş Marka Otomobil Refüjde Yakıldı

Tofaş marka otomobilini yaktı, bir de görüntüsünü çekti

Otomobilinin yanışını görüntüleyen şahsın, "Her babayiğidin harcı değil böyle araba parasını yakmak" ifadelerini kullanması dikkat çekti

MERSİN - Mersin'de bir kişi Tofaş marka otomobilini refüjde yaktı. Alevleri de cep telefonu ile görüntüleyen şahsın, "150 binin yanışı ne kadar hoşuma gidiyor, her babayiğidin harcı değil böyle araba parasını yakmak" diye konuşması dikkat çekti.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Bekirde yolunda yaşandı. İddiaya göre, bir kişi Tofaş marka otomobiliyle refüje çıktı. Daha sonra araç sahibi otomobilini ateşe verdi. Otomobil yanarken sahibi ise o anları cep telefonuyla önce şarkı söyleyerek kaydetti. Daha sonra görüntüleri çekerken bakın arkadaşlar diyen şahıs, "150 binin yanışı ne kadar hoşuma gidiyor, her babayiğidin harcı değil böyle araba parasını yakmak" ifadelerini kullandı.

Alev alev yanan aracın görüntüsünü çevredeki vatandaşlar da cep telefonları ile kaydetti. O anlarda vatandaşlar, Tofaş marka bir aracın yandığını ifade etti.