Tır ile kamyon çarpıştı, otoyol trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde tır ile kamyon çarpıştı. Otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, yolu açma çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

Kaza, Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bolu Dağı Tüneli'nden İstanbul'a seyir halinde olan Yusuf Öztürk idaresindeki 51 LA 746 plakalı patates yüklü kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan Enes Solmaz idaresindeki 06 DT 6746 plakalı tırla çarpışarak devrildi. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu esnada güzergahtaki araçlar geri döndürülerek Abant gişelerden çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapanan yolda kamyon ve tırın kaldırma çalışmaları ise havadan dron ile görüntülendi. - DÜZCE