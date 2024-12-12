TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Meksika'nın Tijuana kentinde 24 yaşındaki TikTok fenomeni ve model Fedra Oded Gaxiola Orozco, spor salonu önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayın detaylarına göre, Orozco dün sabah saat 08:35'te López Lucio mahallesindeki Hardcore Fitness Gym önünde siyah Mercedes'inde otururken, kimliği belirsiz bir saldırgan aracın camından ve kapısından birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıkları, saldırganların gri renkli bir Chevrolet HHR ile kaçtığını belirtti. Cinayet masası savcısı Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, saldırganın tek başına hareket ettiğini ve kurbanını özellikle hedef aldığını açıkladı.

Kuzeybatı Meksika'nın Sinaloa eyaletinden olan Fedra Gaxiola, Instagram ve TikTok'ta 200 binin üzerinde takipçiye sahipti ve spor giyim markalarıyla çalışıyordu.

Bu yılın başlarında Meksika'da benzer bir olay daha yaşanmıştı. İnfluencer Vielka Pulido ve erkek arkadaşı Joel Abraham Chavez, spor salonu önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gri renkli bir Hyundai'den inen saldırganın çiftin beyaz BMW'sine 26 el ateş ettiği görülmüştü.

Puebla kentindeki polis, 21 yaşındaki Joel Abraham Chavez'in asıl hedef olabileceği üzerinde duruyor. Sosyal medyada "La Bendi" olarak bilinen ve çevrimiçi mağazalarda parfüm ve güzellik ürünleri satan Vielka'nın "tesadüfi kurban" olduğu belirtiliyor.

Polis, olayın çözümü için kapsamlı bir soruşturma başlattı ve olay yerinde 9mm ve 45mm çapında toplam 26 mermi kovanı bulunduğunu açıkladı.