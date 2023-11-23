Terme'de uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

SAMSUN'un Terme ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., yakalanıp, tutuklandı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., yakalanıp, tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmalarında, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., yakalandı. G.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine teslim edildi.