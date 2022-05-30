Tekne motoru çalıyordu, yakalandı - Haberler

Muğla'nın Milas ilçesinde iki ayrı teknenin motorunun çalınması üzerine çalışma başlatan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelisi olarak bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Güllük Mahallesi'nde 23 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde iki ayrı teknenin motorları çalındı. Mağdurların ihbarı üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milas Jasat Timi tarafından yapılan çalışma sonucunda T.S..A. isimli şüpheli olarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesi sırasında çaldığı tekne motorlarını Ören'de tamir ettirdiğini daha sonra ise İzmir'de sattığını itiraf eden T.S.A. Milas Adliyesi'ne sevk edildi. T.S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Oktay Çayırlı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa