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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 3 adet uyuşturucu hap, 1.92 gram esrar, 148 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 94 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde durdurulan bir araçta bulunan Ş.Ç. ve B.K.'ye yapılan üst aramasında 3 adet uyuşturucu hap ve içime hazırlanmış halde 1.92 gram esrar ele geçirildi.

Şarköy Mürefte Mahallesi'nde ise İ.T.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 148 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Muratlı Kazım Dirik-Turan Mahallesi'nde S.S. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda; 94 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Toplamda 4 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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