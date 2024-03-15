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Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan operasyonda binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi. Operasyonda şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir adrese kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Bandrolsüz içi tütün ile doldurulmuş makaron imali ve satışı yaptığı değerlendirilen C. Ş. A. isimli şahsın ikametinde ve iki iş yerinde yapılan aramada, 3 adet sigara sarma makinesi, 64 bin 980 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 122,5 kilogram kıyılmış tütün, 102 bin 800 adet içi boş makaron, 1 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs C.Ş. A. gözaltına alınarak gerekli adli işlemlere başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Şarköy Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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