Tekirdağ'da tarih eser operasyonunda sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Şarköy ilçesindeki bir adreste yapılan aramalarda, 187 adet sikke, figür, kolye ucu, heykelcik gibi 79 adet obje, 1 adet dedektör, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayda şüpheli 1 şahıs, hakkında adli ve idari işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ