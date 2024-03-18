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Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Olay, öğle saatlerinde Muratlı Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. sevk ve idaresindeki 59 plaka sayılı otomobil, seyir halinde iken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını sağa çekerek itfaiye çağırırken, ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise yangını hızla söndürdü.

Kimsenin yaralanmaması sevindirirken, araçta maddi hasar oluştu.

Öte yandan, otomobil sürücüsü B.K. ise yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini, önceki gün aracını Tekirdağ Sanayi Sitesi'nde bir ustaya yaptırdığını ve kanuni hakkını arayacağını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ İtfaiye Olay Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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