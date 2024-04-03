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Tekirdağ'da kamyon tarlaya devrildi

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; G.B. idaresindeki 59 AGF 229 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Devrilen kamyon sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıkarken, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri sıkışma ihtimaline karşı olay yerine intikal ederken, emniyet ekipleri ise yoldaki trafik güvenliğini sağladı.

Tek taraflı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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