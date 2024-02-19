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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Şüphelinin Üzerinde Uyuşturucu Hap Buldu

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir şüphelinin üzerinde 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Muratlı'nın Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir şüphelinin üzerinde 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Muratlı'nın Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.15 sıralarında devriye görevini icra eden jandarma güçleri, Z.P. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine şahsın üstünü aradı.

Yapılan üst aramasında, 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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