Tekirdağ'da Bandrolsüz Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 1 iş yerinde yapılan aramada; 165 adet 50 gramlık bandrolsüz nargile tütünü ve 50 adet 125 gramlık bandrolsüz nargile tütünü olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ