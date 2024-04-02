YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Tekirdağ'da Bandrolsüz Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 1 iş yerinde yapılan aramada; 165 adet 50 gramlık bandrolsüz nargile tütünü ve 50 adet 125 gramlık bandrolsüz nargile tütünü olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title