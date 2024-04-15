Tekirdağ Çorlu'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Tekirdağ Çorlu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Sarılar istikametine seyreden G.A. idaresindeki hafif ticari araç, sollama yaptığı esnada iddiaya göre, U dönüşü yapmak isteyen motosikletle çarpıştı.
Kaza sonrası motosikletteki yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ