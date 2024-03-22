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Tavşanlı'da Otomobil Yangını

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın korkuttu. Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi acil servis önünde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 KK 335 plakalı otomobil seyir halinde iken aniden önünden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü son anda araçtan indi.

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil servisi arayarak itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye gelinceye kadar vatandaşlar ve güvenlik görevlileri kendi çabaları ile yangına müdahale etmeye çalıştılar.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri alevlenen otomobile hızla müdahale etti. Ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı Kütahya Olaylar Güvenlik Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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