Tavşanlı'da maden göçüğü altında kalan işçi kurtarıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan bir işçi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Tunçbilek İğdekuzu mevkiinde özel bir maden ocağında yaşanan kaza sonrasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçi için ekipler seferber oldu. Mahsur kalan işçi Hüseyin Kıyak (38), yoğun çaba sonrasında göçük altından çıkarıldı. Kurtarma ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edilen Hüseyin Kıyak'ın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı işçi ardından sağlık görevlileri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA