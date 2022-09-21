Tartıştığı husumetlisine köprü üzerinde kurşun yağdırdı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli yol üzerindeki Geçmiş altı mevkiinde bulunan köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G (74) isimli şahıs köprü üzerinde karşılaştığı ve husumetlisi olduğu iddia edilen M.C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.G. silahını çıkarıp M.C'ye 5 el ateş etti. Kurşunlar M.C'nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.C. ambulansla Ereğli'de bulunan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.C'yi yaralayan K.G. ise olay yerinde silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK