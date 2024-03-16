Talas'ta Motosikletin Otomobile Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; K.Ö. idaresindeki 38 AAB 086 plakalı otomobil, park halinde bulunan 03 DC 470 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, otomobilde de maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen motosiklette çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ