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Talas'ta Motosikletin Otomobile Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; K.Ö. idaresindeki 38 AAB 086 plakalı otomobil, park halinde bulunan 03 DC 470 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, otomobilde de maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen motosiklette çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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