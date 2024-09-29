Üye Girişi
Haberler

Taksim'de Dilenci Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen dilenci operasyonunda 12 dilenci ve 3 küçük çocuk yakalandı. Operasyonda yakalananlar para cezasına çarptırıldı.

Taksim'de dilenci operasyonu

İSTANBUL - ) İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde dilenci operasyonu yapıldı. Yakalanan dilenciler zabıta aracına bindirilirken, kendilerini çeken basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresindeki dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Gelen turistleri rahatsız eden ve küçük çocuklar ile bebekleri kullanarak dilencilik yapanlar yakalanarak ekip otomobiline bindirildi. Bazı dilenciler yakalandığı esnada kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi.

Yapılan operasyonda 12 dilenci ve 3 küçük çocuk yakalanarak ekip araçlarıyla birlikte işlemleri yapılmak üzere Edirnekapı Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilere kişi başı, kabahatler kanununa göre 977 lira para cezası uygulandı.

Taksim'de Dilenci Operasyonu: 12 Kişi Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - 3.Sayfa

İstanbul Taksim Meydanı İstiklal Caddesi Yerel Haberler Operasyon İstanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Zabıta Taksim Hukuk Çocuk

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

Bakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Büyük hata pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });