Suriye sınırında DEAŞ operasyonu - Haberler

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Suriye sınırında DEAŞ operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Suriye sınırında DEAŞ operasyonu Kilis'te, Türkiye-Suriye sınırında Özbekistan uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Suriye sınırında DEAŞ operasyonu

KİLİS - Kilis'te, Türkiye-Suriye sınırında Özbekistan uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Suriye'de faaliyet gösteren Yabancı Terörist Savaşçıların yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmalarına yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar ve fiziki takip sonucu çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen Özbekistan uyruklu J.K. isimli terör örgütü mensubu, Yavuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında sorguya alınan DEAŞ'lı teröristin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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