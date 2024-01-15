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Suriye'nin kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

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Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü. Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü.

Suriye'nin kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Suriye PKK Suriye Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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