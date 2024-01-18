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Sultangazi'deki Okulda Elektrik Panoları Yanarak Yangın Çıktı

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Sultangazi'deki Melahat Öztoprak İlköğretim Okulu'nda elektrik panolarının yanması sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Okul hızla boşaltılırken, öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Sultangazi'deki bir okulda elektrik panolarının yanması sonucu bina dumanla doldu. Yangın paniğinin yaşandığı okul hızla boşaltılırken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlköğretim Okulu'ndaki elektrik panolarında saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle okulun için dumanla doldu. Yoğun duman çatıdan çıkarken, durumu fark eden öğretmenler okuldaki öğrencilerin hızlıca tahliye etti. Okul boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın haberinin ardından paniğe kapılan çok sayıda veli ise okula çocuklarının yanına koştu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede tamamen söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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