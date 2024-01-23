Sultangazi'de Tır Devrildi, Hafriyat Yola Döküldü

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın damperi yerinden koparak devrilirken taşıdığı hafriyat ise yola döküldü. Yaşanan olayın ardından panik yapan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle uzun tır kuyruğu oluştu.

Olay saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Kuzey Marmara otoyolu bağlantısı taşocağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu sürücünün kullandığı hafriyat yüklü tır, viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 metre kadar sürüklenen tır karşı şeride geçtikten sonra savruldu ve hafriyat yüklü damper yerinden koparak devrildi. Devrilen damperdeki tonlarca toprak ise yola döküldü. Olayından ardından sürücü olay yerinden kaçarken, tırda büyük çapta hasar meydana geldi. Zarar gören yakıt deposundaki akaryakıtın yola döküldüğü görüldü.

Dökülen hafriyat kepçeyle toplandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yolun bir kısmı trafiğe kapanınca uzun tır kuyrukları oluştu. Yola dökülen hafriyat kepçe yardımı ile toplanarak başka bir kamyona aktarılırken devrilen damper ve hasar gören tır ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik ise normal akışına döndü. - İSTANBUL