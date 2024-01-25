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Sultangazi'de kamyon yokuş aşağı kaydı: Ağaç devrildi, bina zarar gördü

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Sultangazi'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon yokuş aşağı kayarak önce bir ağacı devirdi, sonra bir binanın girişine çarptı ve park halindeki bir araca çarparak durabildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı. Ağacı devirip bir binanın girişine çarparak zarar veren kamyon daha sonra ise park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta ikamet eden 34 CUU 959 plakalı kamyon sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu aracını park edip indikten bir süre sonra kamyon yokuş aşağıya doğru kaymaya başladı. Hızını alamayan kamyon daha sonra kaldırıma çıkarak önce bir ağacı devirdi daha sonra ise büyük bir gürültü ile binaya çarparak giriş kısmına zarar verdi. Çarpmanın etkisiyle hızını alamayarak savrulan kamyon daha sonra park halindeki 34 FRG 011 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralanma ve can kaybı olmazken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan olayı anlatan bina sakinlerinden Nihat Öztürk, "Komşunun arabası el freni boşalmış gelip vurmuş ağaca. Ağacı devirmese daha çok zarar verecekmiş. Babam da buradaymış çekilmiş ondan sonra araba geri geri geliyor. Kendi evi burada oraya herhalde eşya falan bir şeyler indiriyor onu da bilemiyoruz. El frenini çekti mi çekmedi mi boşalmış mı onu da bilmiyoruz. Allah'a çok şükür kimsede zarar yok binada zarar var onunda masrafını karşılayacak" dedi.

Bina sakinlerinden Murat Üstündağ, "Binanın giriş katında oturuyorum ani bir gürültü ile ayaklandık. Mutfağımızın korkuluk demirlerine çarptığını gördük kamyonun ağaçta yıkılmış. Hemen saniyesinde zaten dışarıya çıktık mahalledeki diğer sesi duyan komşular gibi. Üst komşumuzun kamyonu ani bir fren boşalması ile önce ağaca çarpıyor ağaçtan da binamızın cam kenarına çarparak Allah'a çok şükür bir ölüm yaralanma olmadan böyle büyük bir kaza atlattık" dedi.

Olay anı kamerada

İddaya göre sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon yokuş aşağı kayarak önce bir ağacı devirip daha sonra ise binanın girişine çarptıktan sonra hızını alamayan kamyon daha sonra park halindeki araca çarparak durduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun önce sokağa giriş yaptığı bir süre sonra ise geriye doğru kayarak kazanın yaşandığı görülüyor.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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