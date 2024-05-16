Üye Girişi
Haberler

Sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi teslim alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden Muhammet Şerif Aras'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aras'ın dayısı, çocuğun yüzme bilmediğini ve cep telefonu ile çantasının kayıp olduğunu belirterek şüphelerini dile getirdi.

Sulama kanalında boğulan çocuk yüzme bilmiyormuş

Sulama kanalında cansız bedeni bulunan Muhammet Şerif Aras'ın cenazesi teslim alındı

Dayı Yusuf Karayiğit:

"Cep telefonu ve çantası ortada yok"

ADANA - Adana'da dün girdiği sulama kanalında cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras'ın dayısı Yusuf Karayiğit, "Muhammet yüzme bilmiyordu. Cep telefonu ve çantası ortada yok. Bu durum bizi çok şüphelendiriyor" dedi

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 13 yaşındaki Muhammet Şerif Aras'ın sulama kanalına girdikten sonra çıkmadığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbar etti.

Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği Ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu dalgıç polisler kanalda akşam saatlerinde Muhammet'in cansız bedenine ulaştı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cenazesi teslim alındı

Yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni ailesine teslim edildi. Bu sırada Muhammet'in ailesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu önünde gözyaşlarıyla bekledi.

"Aklımıza bin bir türlü şey geliyor"

Cenazenin teslimi sırasında gazetecilere konuşan Muhammet Şerif Aras'ın dayısı Yusuf Karayiğit, "Sınıf arkadaşlarıyla beraber kanala girmişler. Çocuğumuzun kıyafetlerini bulduk ama cep telefonu ve çantasını bulamadık. Her türlü şüphe içerisindeyiz. Acaba arkadaşları bilerek mi attı? Yoksa şaka amaçlı bir şey miydi? Kayıp eşyalar şu an kimin elinde? Aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Arkadaşları bizi olaydan sonra hiç aramadı. Bu çok şüphelendiriyor. Birine haber verebilirlerdi. Sudan korkardı ve yüzme bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Muhammet Şerif Aras'ın cenazesinin öğle namazına müteakip Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Adana Olay Suç 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title