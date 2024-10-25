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Spor eğitmeni, evinin önünde bir polis memuru tarafından öldürüldü

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Brezilya'nın Petrolina kentinde korkunç bir cinayet yaşandı. Fitness eğitmeni Giovanny Carvalho (36), görev dışı bir polis memuru tarafından evinin önünde vurularak öldürüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Carvalho'nun saldırgandan kaçmaya çalıştığı görülüyor. Tanıklar, cinayetin nedeninin kıskançlık olabileceğini belirtiyor. Carvalho'nun eşi de 8 ay önce şüpheli şekilde ölmüştü.

Brezilya'da yaşanan korkunç olayda, eşini sekiz ay önce şüpheli bir şekilde kaybeden fitness eğitmeni Giovanny Carvalho (36), bir polis memuru tarafından öldürüldü. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Petrolina kentinde yaşanan cinayetin görüntülerinde, Carvalho'nun 35 yaşındaki görev dışı bir polis memurundan kaçtığı ve evinin önünde hayatta kalmak için mücadele ettiği görülüyor. Yere düşen Carvalho'nun silahı almaya çalıştığı sırada vücuduna ve başına birçok kurşun isabet etti. Saldırgan daha sonra yerde yüzüstü yatan Carvalho'nun başına altı kurşun daha sıktı.

Pernambuco Askeri Polisi üyesi olan şüpheli, olaydan sonra yakındaki bir apartmanda yakalandı. Görgü tanıkları CNN Brasil'e yaptıkları açıklamada, Carvalho'nun polis memurunun eşiyle ilişkisi olduğunu ve cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini belirtti.

Carvalho'nun eşi Aila Pimenta (32) sekiz ay önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Kendisi de fitness eğitmeni olan Pimenta, evlerindeki klimanın yanına asılı çamaşır ipinden kıyafet alırken elektrik çarpması sonucu ölmüştü. Bu olayda Carvalho ve çiftin altı yaşındaki kızı da elektrik çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Çiftin ayrıca bir ve iki yaşlarında iki çocuğu daha bulunuyor. Soruşturmayı yürüten Pernambuco Sivil Polisi, olayın askeri bir suç olmadığını ve soruşturmanın sivil polis tarafından yürütüleceğini açıkladı.

Spor eğitmeni, evinin önünde bir polis memuru tarafından öldürüldü

Spor eğitmeni, evinin önünde bir polis memuru tarafından öldürüldü

Spor eğitmeni, evinin önünde bir polis memuru tarafından öldürüldü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Brezilya Güvenlik 3-sayfa Cinayet Polis Hukuk Dünya Spor

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