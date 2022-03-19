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Son dakika... Mardin'de meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Mardin'de meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberler: Mardin'in Hop Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

YEŞİLLİ, MARDİN (İHA) - Mardin'in Hop Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, Yeşilli-Ömerli ilçesi arasında bulunan Hop Geçidi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan iki ticari kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan vatandaşları çıkardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kazada, Zeliha Balamur, Leyla Balamur ve Ata Akgül hayatını kaybetti. Daha sonra yaralı olan 8 kişinden durumu ağır olan Hadra Akgül'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Böylelikle kazada ölü sayısı 4'e yükselmiş oldu. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Yeşilli, Mardin, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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