Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan otomobil üst geçit direğine çarptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Kontrolden çıkan otomobil üst geçit direğine çarptı: 2 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin üst geçide çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil üst geçit direğine çarptı: 2 yaralı VAN - Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin üst geçide çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Ebubekir Çiftçi Kavşağı Kız YİBO önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABH 003 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak üst geçide çarptı. Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan Cihan ve Özgül Erbil isimli şahıslar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nihat Çavuşoğlu Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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