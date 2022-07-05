Son dakika haberleri | Yüksekova'da şofbenin patlaması sonucu ev küle döndü Bir son dakika haberine göre HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şofbenin patlaması sonucu ev küle döndü. HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şofbenin patlaması sonucu ev küle döndü. Edinilen bilgilere göre, olay, ilçenin Dize Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedende dolayı mutfakta yer alan şofben patladı. Patlamanın etkisiyle alevlere teslim olan eve, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi İdris Boz, evinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Evimizin büyük bir bölümü yanmış. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yüksekova İtfaiye Hakkari 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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