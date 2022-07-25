Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga Son dakika 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'da husumetli iki ailenin taşlı sopalı kavgası kameraya yansıdı. Şanlıurfa'da husumetli iki ailenin taşlı sopalı kavgası kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde meydana geldi. Husumetli iki aile fertleri, Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde karşı karşıya geldi. Burada başlayan tartışma hastane dışına taşarak kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların araya girerek sonlandırdığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalle esnafı Abdullah Çakıcı, kavganın husumetli iki aile fertleri arasında çıktığını, mahalle sakinleriyle birlikte araya girerek tarafları ayırdıklarını söyledi. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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