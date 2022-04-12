Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın kızı konuştu - Haberler

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Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın kızı konuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenler'de bulunan özel bir hastanede tedavi gören Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti.

Esenler'de bulunan özel bir hastanede tedavi gören Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti. Mihriban Beyaz ise, babası için dua istedi.

İlahiyatçı Zekeriya Beyaz akciğer enfeksiyonu teşhisiyle Esenler'de tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Beyaz'ın ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Evde taziyeleri kabul eden Zekeriya Beyaz'ın kızı Mihriban Beyaz, "Üç hafta önce rahatsızlandı, yoğun bakıma kaldırdık. Ondan sonra da Emr-i Hak yerini buldu. Yarın öğleden sonra yaşadığı yerde, Esenler Merkez Camisi'nde öğle namazından sonra Kozlu Mezarlığı'na defnedeceğiz. Dualarınızı esirgemeyin babacığımdan. Dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın kızı konuştu

Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın kızı konuştu

Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın kızı konuştu

Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın kızı konuştu

Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın kızı konuştu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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