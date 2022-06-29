Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik detektör köpeği "Avcı"nın da katıldığı uyuşturucu operasyonu ile yaklaşık 62 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Yurtdışından yurda soktuğu uyuşturucu maddeleri, İstanbul'da eğlence mekanları ve torbacılara satma hazırlığında olan şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.K. isimli bir şahsın yurtdışından getirdiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi İstanbul'da eğlence mekanlarına ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisini aldı. Aylar süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin Bahçelievler'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmesi engellendi

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri; şüpheliyi adım adım takibe başladı. Uyuşturucu maddelerin bir araca yüklendiğini ve torbacılara dağıtılacağını tespit eden jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı

Şüphelinin uyuşturucu maddeleri yüklediği seyir halendeki araç durduruldu. Narkotik köpeği "Avcı"nın da katılımıyla yapılan aramalarda; aracın bagaj kısmında kolilenmiş vaziyette yaklaşık 62 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin, uyuşturucu maddeleri detektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü. Yakalanan B.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa