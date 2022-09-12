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Son dakika haber | California'daki orman yangınında 18 bin 853 hektarlık alan kül oldu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | California'daki orman yangınında 18 bin 853 hektarlık alan kül oldu

Son dakika haberleri... ABD'nin California eyaletinde 6 Eylül'de başlayan Mosquito yangınında 18 bin 853 hektarlık alan küle döndü, 11 bin 260 kişi ise evlerinden tahliye edildi.

ABD'nin California eyaletinde 6 Eylül'de başlayan Mosquito yangınında 18 bin 853 hektarlık alan küle döndü, 11 bin 260 kişi ise evlerinden tahliye edildi.

ABD'nin California eyaletinin Placer kasabasına bağlı Oxbow Havzası'na giden Mosquito yolunda 6 Eylül'de başlayan orman yangını sürüyor. Placer ile El Dorado kasabalarında etkili olan yangın, şu ana kadar 18 bin 853 hektarlık alanı küle çevirdi. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanına (CAL FIRE) göre 4 gündür devam eden yangının sadece yüzde 10'u kontrol altına alınabildi ve toplam 11 bin 260 kişi evlerinden tahliye edildi. Her iki bölgede 5 bin 848 evin risk altında olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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