Son dakika haberi... "Nefes" operasyonunda Adana'da 4 gözaltı Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı "Nefes" operasyonunda Adana'da 4 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı "Nefes" operasyonunda Adana'da 4 kişi gözaltına alındı. 6 ay süren takip sonucu 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri de, operasyon çerçevesinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Operasyonda çok miktarda da tütün mamulü ele geçirildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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