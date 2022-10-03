Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı... O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı.

Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı... O anlar kamerada

Adana'da hastanede çalışan bir kişinin 70 bin lira değerindeki motosikletinin çalınması güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hırsızın yüzünü köpükle saklamaya çalıştığı görüldü

ADANA - Adana'da hastanede çalışan bir kişinin 70 bin lira değerindeki motosikletinin çalınması güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hırsızın yüzünü köpükle saklamaya çalıştığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede çalışan Ahmet Günbeyi gece arkadaşının yanına gelip motosikletini de kaldırımda kilitledi. Sabah kalkıp işe gitmek istediğinde ise motosikletinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine Günbeyi polisi arayarak şikayetçi oldu. Günbeyi bir taraftan da dedektif gibi güvenlik kamerası görüntüsü aramaya başladı. Bir süre sonra Günbeyi güvenlik kamerası görüntüü buldu. Zanlının yüzünü köpük ile kapatmaya çalışarak motosikleti götürdüğü görüldü. Polis her yerde zanlıyı arıyor. Günbeyi ise motosikletinin kendisi için çok önemli olduğunu bütün birikimiyle aldığını belirterek hırsızın bir an önce bulunmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title