Son dakika haberi... İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İstanbul'da, uyuşturucuyla mücadele doğrultusunda son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli türde toplam 393 kilo 389 gram uyuşturucu madde, 75 bin 360 hap ele geçirildi. Sokak uygulamaları ve operasyonlarda 2 bin 665 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 14 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonların bilançosu açıklandı.

Söz konusu tarih aralığında Beyoğlu Tarlabaşı ve Çukur Mahallesi merkezli başlatılan ve Eyüpsultan, Çekmeköy, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerindeki operasyonlarda yüklü miktarda narkotik maddenin ele geçirildiği aktarıldı.

Ayrıca 14 Temmuz'da Eyüpsultan ilçesindeki bir şüphelinin otobüs ile Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri, yer ve şüpheli tespitinin ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'da Eyüpsultan, Çekmeköy, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'da belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Uyuşturucu tacirlerinin "zula evi" olarak kullanıldığı ve piyasaya bu adreslerden narkotik madde sürdüğünü tespit eden emniyet ekipleri, yapılan aramalarda toplamda 393 kilo 389 gram narkotik madde, 47 bin 596 adet uyuşturucu hap, 27 bin 764 adet sentetik ecza hap, 12 tabanca, biri AK-47 tipi kalaşnikof olmak üzere 2 makinalı tüfek ve ele geçirilen silahlara ait 293 fişek ele geçirildi. Bazı uyuşturucu maddelerin kıyafet dolaplarında ve yatak bazalarında saklandığı gözlenirken, biri AK-47 tipi kalaşnikof olmak üzere 2 makinalı tüfeğin ise spor çantada saklandığı ortaya çıktı.

Bu arada söz konusu tarihler arasındaki sokak uygulamaları ve operasyonlarda yakalanan 2 bin 665 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen bu kişilerden 229'nun tutuklandığı aktarıldı. - İSTANBUL