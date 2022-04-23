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Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Gümüşhane'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde bir iş yerine ait mutfakta sıkışan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde bir iş yerine ait mutfakta sıkışan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 16: 30 sıralarında Gümüşhane'nin Kırıklı köyünde meydana geldi. Köyde bulunan bir iş yerinin mutfağında, iddialara göre sıkışan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı. Patlama esnasında mutfakta bulunan Emsal Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Emsal Şahin'i yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunda 2. derece yanıklar bulunan Emsal Şahin Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane, Patlama, 3. Sayfa, Haberler

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