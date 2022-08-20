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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bozdağ, Derik'teki kazaya ilişkin adli tahkikat başlatıldığını açıkladı

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bozdağ, Derik'teki kazaya ilişkin adli tahkikat başlatıldığını açıkladı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gündem haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - 3. Sayfa

Bekir Bozdağ Cumhuriyet Mardin 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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