Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bozdağ, Derik'teki kazaya ilişkin adli tahkikat başlatıldığını açıkladı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gündem haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır." 3. Sayfa Kaynak: AA / Ferdi Türkten Bekir Bozdağ Cumhuriyet Mardin 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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