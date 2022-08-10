Afyon haberleri: Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili ikinci açıklama

Edinilen Afyon haberine göre Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili ikinci açıklama Valilik uçağın düşmediğini, zorunlu iniş yaptığını açıkladı Pilotların sağlık durumları iyi Afyonkarahisar'da eğitim uçağının düştüğü ve iki pilotun yaralandığı olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan ikinci açıklamada...

Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili ikinci açıklama

Valilik uçağın düşmediğini, zorunlu iniş yaptığını açıkladı

Pilotların sağlık durumları iyi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da eğitim uçağının düştüğü ve iki pilotun yaralandığı olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan ikinci açıklamada ise uçağın düşmediği, zorunlu iniş yaptığı belirtilirken, uçağın kuyruk kısmında parçalanma olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan ikinci açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup, ayakta tedavileri sürdürülmektedir."

Öte yandan, uçağın kuyruk kısmında parçalanma olduğu öğrenilirken, savcılık ve jandarma tarafından başlatılan incelemenin tamamlandığı kaydedildi.