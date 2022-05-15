Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber | Şanlıurfa'da vinç tırla çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vinç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vinç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Kızıltepe kara yolunun Saraççeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.F. kontrolündeki 63 SD 697 plakalı kamyon ile 01 FIU 08 plakalı Ford marka tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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