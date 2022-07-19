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Son dakika haber! Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Ula ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Muğla'nın Ula ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi otluk alanda alevleri gören vatandaşlar durumu 112 ihbar hattına bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla Ula 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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